Первый заражённый коронавирусом скончался в Югре

https://static.news.ru/photo/0e39f048-52b4-11ea-a379-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hu Chenhuan/Keystone Press Agency

Первый пациент с коронавирусом умер в больнице Югры. Такие данные привёл региональный оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

В Югре скончалась пациентка с коронавирусной инфекцией. Ей было 70 лет, — говорится в сообщении штаба.

Уточняется, что погибшая скончалась в Сургуте. До смерти она восемь дней находилась на аппарате искусственной вентиляции лёгких.

Ранее в московском оперативном штабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что ещё 28 пациентов с коронавирусом скончались в столице. В Москве 20 754 заболевших, 1679 пациентов выздоровели, 204 умерли.

По информации на 19 апреля, в России выявлено 36 793 случая заболевания, из них 4785 — за последние сутки. 3057 человек выздоровели, писал NEWS.ru.