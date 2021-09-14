Первый заместитель генпрокурора покинет свой пост

Первый заместитель генпрокурора Александр Буксман покидает надзорное ведомство. Свой пост он занимал на протяжении 15 лет и достиг предельного возраста нахождения на службе — 17 сентября ему исполняется 70 лет, пишет «Коммерсант».
После отставки Буксман
В Генпрокуратуре Александр Буксман курировал главное управление по надзору за исполнением федерального законодательства, информационно-аналитическое управление, управление правовой статистики и управление по противодействию коррупции.
В январе 2020 года сообщалось, что первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман принял решение оставить пост первого заместителя генерального прокурора России. Государственный советник юстиции 1-го класса подавал рапорт об отставке, тем не менее с должности тогда он всё-таки не ушёл.