Первый заместитель генпрокурора покинет свой пост

Первый заместитель генпрокурора Александр Буксман покидает надзорное ведомство. Свой пост он занимал на протяжении 15 лет и достиг предельного возраста нахождения на службе — 17 сентября ему исполняется 70 лет, пишет «Коммерсант».

После отставки Буксман может продолжить заниматься преподавательской или научной деятельностью, в том числе на базе Генпрокуратуры. Уточняется, что приказ президента РФ Владимира Путина об отставке ещё не подписан — скорее всего, заместить генпрокурора будет уволен уже после отпуска.

В Генпрокуратуре Александр Буксман курировал главное управление по надзору за исполнением федерального законодательства, информационно-аналитическое управление, управление правовой статистики и управление по противодействию коррупции.

В январе 2020 года сообщалось, что первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман принял решение оставить пост первого заместителя генерального прокурора России. Государственный советник юстиции 1-го класса подавал рапорт об отставке, тем не менее с должности тогда он всё-таки не ушёл.