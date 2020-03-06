https://static.news.ru/photo/fb4984ac-5fca-11ea-be73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Москвич, заболевший коронавирусом на отдыхе в Италии, выздоровел. Об этом рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова.

Сейчас пациента готовят к выписке из медицинского учреждения, сообщается в Telegram-канале Оперштаба Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение построить новый корпус инфекционной клинической больницы № 1 из быстровозводимых конструкций. Такое решение связано с тем, что в инфекционной больнице № 1 проводится комплексная реконструкция.

В столице с 5 марта усилены меры по профилактическому осмотру и контролю за гражданами, которые прибывают из стран с коронавирусом, введён режим повышенной готовности.

По данным на 6 марта, в мире коронавирус выявлен у более 98 тысяч человек, скончались 3,3 тысячи заболевших, выздоровели — 55 тысяч, писал NEWS.ru.