Москвич, заболевший коронавирусом на отдыхе в Италии, выздоровел. Об этом рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова.
Сейчас пациента готовят к выписке из медицинского учреждения, сообщается в Telegram-канале Оперштаба Москвы.
Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение построить новый корпус инфекционной клинической больницы № 1 из быстровозводимых конструкций. Такое решение связано с тем, что в инфекционной больнице № 1 проводится комплексная реконструкция.
В столице с 5 марта усилены меры по профилактическому осмотру и контролю за гражданами, которые прибывают из стран с коронавирусом, введён режим повышенной готовности.
По данным на 6 марта, в мире коронавирус выявлен у более 98 тысяч человек, скончались 3,3 тысячи заболевших, выздоровели — 55 тысяч, писал NEWS.ru.
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