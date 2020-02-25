https://static.news.ru/photo/060cfe6a-57f0-11ea-aa26-fa163e074e61_660.jpg Фото: RussianArctic/facebook.com

Администрация национального парка «Русская Арктика» приняла решение переоборудовать одну из построек бывшей метеостанции на мысе Желания архипелага Новая Земля в визит-центр для туристов. Заведение откроется уже летом 2020 года.

Директор нацпарка Александр Кирилов рассказал об этом ТАСС. По его словам, центр построят на базе здания, которое раньше использовалось как тракторный склад. Территория уже очищена от отходов, а постройка частично реконструирована. В новом визит-центре разместятся выставка о Новой Земле и почтовое отделение, чтобы туристы смогли послать открытку.

Национальный парк рассчитывает на рекордный приток туристов летом. В 2020 году количество круизных судов, прибывающих к архипелагу, может увеличиться с двух-трёх до восьми. По словам Кирилова, в 2019 году нацпарк посетили чуть более 1300 туристов. В 2020 году директор «Русской Арктики» ожидает приезда около 2000 гостей.

В декабре 2019 года, как сообщал NEWS.ru, правительство России постановило организовать на территории Республики Саха национальный парк «Каталык», который поможет сохранить тундровые ландшафты Яно-Индигирской низменности и популяцию дикого северного оленя.