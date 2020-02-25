Администрация национального парка «Русская Арктика» приняла решение переоборудовать одну из построек бывшей метеостанции на мысе Желания архипелага Новая Земля в визит-центр для туристов. Заведение откроется уже летом 2020 года.
Директор нацпарка Александр Кирилов
Национальный парк рассчитывает на рекордный приток туристов летом. В 2020 году количество круизных судов, прибывающих к архипелагу, может увеличиться с двух-трёх до восьми. По словам Кирилова, в 2019 году нацпарк посетили чуть более 1300 туристов. В 2020 году директор «Русской Арктики» ожидает приезда около 2000 гостей.
В декабре 2019 года, как сообщал NEWS.ru, правительство России постановило организовать на территории Республики Саха национальный парк «Каталык», который поможет сохранить тундровые ландшафты Яно-Индигирской низменности и популяцию дикого северного оленя.
Добавьте наши новости в избранные источники