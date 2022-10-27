Первый в России политик-трансгендер Алешина объявила об уходе из политики

Фото: brl.mk.ru

Юлия Алешина

Первый в России политик-трансгендер Юлия Алешина, которая возглавляла отделение партии «Гражданская инициатива» в Алтайском крае, объявила об уходе из политики, сообщает РИА Новости. Она отметила, что решила уйти после того, как Государственная дума приняла в первом чтении закон о запрете пропаганды ЛГБТ. Алешина добавила, что не представляет, как можно вести публичную деятельность, учитывая, что она является открытой трансгендерной женщиной.

Я приняла непростое решение: ухожу из политики! Сегодня Государственная дума приняла в первом чтении закон о запрете пропаганды ЛГБТ. Я никогда не занималась подобной пропагандой, но не представляю, как дальше вести публичную политическую деятельность, являясь открытой трансгендерной женщиной, — сказала Алешина.

Отмечается, что политик возглавила отделение партии «Гражданская инициатива» уже после того, как сменила пол. До этого она была Романом Алешиным.

Госдума 27 октября единогласно приняла в первом чтении пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии в России, в том числе в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино. Также были введены три административные статьи, предусматривающие крупные денежные штрафы за нарушение закона.