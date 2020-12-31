Первый в новом году ребёнок в Подмосковье родился в Коломне

https://static.news.ru/photo/9d142c24-4c15-11eb-bf99-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый ребенок в Московской области в 2021 году родился в Коломенском перинатальном центре. Это девочка, она появилась на свет спустя 13 минут после боя курантов.

Малышка весом 3250 граммов и ростом 50 сантиметров стала пятым ребёнком в семье, передаёт РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав.

Еще через пару минут в том же роддоме стала мамой ещё одна женщина. У неё родилась девочка весом 3470 граммов и ростом 54 сантиметра, она стала первенцем.

Год назад первый ребёнок в Подмосковье родился также в Коломенском перинатальном центре. Это тоже была девочка, появившаяся на свет уже через пять минут после наступления нового года. Родители назвали её Меланией.

Ранее NEWS.ru писал, что детский фонд ООН ЮНИСЕФ обнародовал прогноз по детской рождаемости в мире в 2021 году. По данным организации, средняя продолжительность жизни малышей, появившихся на свет 1 января 2021-го, составит 84 года.