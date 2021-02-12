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Первый в мире тест на британский штамм зарегистрировали в РФ

03:26, 15 февраля 2021 21
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты Роспотребнадзора разработали и зарегистрировали первую в мире тест-систему для выявления британского штамма коронавируса. Разработкой в ведомстве занимался Центральный НИИ эпидемиологии.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Новая тест-система быстро выявляет наличие именно мутантного штамма, что реализовано за счёт особого подбора олигонуклеотидов для эффективной амплификации «британской» мутации, и рассчитана на максимальную концентрацию вируса на уровне 106 копий/мл, — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Отмечается, что новая тест-система позволит избежать ложноположительных результатов в образцах с большой вирусной нагрузкой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что работающий в центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи профессор Александр Бутенко рассказал о создании новой вакцины от мутировавшего коронавируса. По словам эксперта, для выпуска новой вакцины понадобится год.

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