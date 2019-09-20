https://static.news.ru/photo/5baf37c0-db95-11e9-91fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В Москве вечером в воскресенье и в ночь на понедельник, 23 сентября, выпадет первый снег. Но из-за положительных температур он сразу растает.

Днём в воскресенье температура будет ещё положительная, но с учётом того, что будут проходить два атмосферных фронта, поздно вечером и в ночь с воскресенья на понедельник по московскому региону и в близлежащих областях — здесь возможны и уже снежные заряды, и временный снежный покров, — сказал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин на пресс-конференции.

Ранее Росгидромет представил свой прогноз по температурному режиму в России на отопительный сезон (октябрь 2019 года — март 2020 года). Согласно данным ведомства, на большей части территории страны температурный фон будет около нормы или немного выше её. Однако февраль будет холоднее обычного в Центральном федеральном округе и почти на всей территории СЗФО, писал News.ru.