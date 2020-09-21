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Первый снег выпал в ряде российских регионов

13:17, 21 сентября 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Погода в нескольких российских регионах напомнила жителям о приближающейся зиме. В частности, первый снег запечатлели в Екатеринбурге, Перми и Архангельской области. В некоторых местах осадки сопровождались дождём.

Движение в Екатеринбурге из-за неожиданного снегопада оказалось затруднено. Машины встали в семибалльных пробках, отмечает «360». Впрочем, снег быстро таял, поэтому снежный покров не успел появиться.

Зима, кажется, не знает, что ей ещё рано, — написал один из расстроенных пользователей.

Снегом замело и Пермскую область. Жители Кизела, Губахи и Чусового опубликовали фото заснеженных дорожек в сообществе «Мой город — Пермь!» в соцсети «ВКонтакте».

20 сентября снег выпал в Ленском районе Архангельской области, а также в республике Коми. Снежный покров, по словам местных жителей, быстро растаял.

Как писал NEWS.ru ранее, заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила, что снег в Центральной России появится в двадцатых числах ноября. А ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что зима будет мягкой и снежной.

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