Первый снег выпал в ряде российских регионов

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Кадровые перестановки намечаются в Совете Федерации. В ближайшее время пост первого вице-спикера покинет Николай Фёдоров. На его место могут назначить нынешнего полпреда правительства в верхней палате Андрея Яцкина.

Фёдоров уходит со своего поста, его место займёт Яцкин, — сообщил источник РИА Новости. По словам собеседника агентства, Фёдоров может получить одно из руководящих мест в Совфеде. Как ранее передавал...