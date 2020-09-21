Первый снег выпал в ряде российских регионов

Погода в нескольких российских регионах напомнила жителям о приближающейся зиме. В частности, первый снег запечатлели в Екатеринбурге, Перми и Архангельской области. В некоторых местах осадки сопровождались дождём.
Движение в Екатеринбурге из-за неожиданного снегопада оказалось затруднено. Машины встали в семибалльных пробках,
Зима, кажется, не знает, что ей ещё рано, — написал один из расстроенных пользователей.
Снегом замело и Пермскую область. Жители Кизела, Губахи и Чусового
20 сентября снег выпал в Ленском районе Архангельской области, а также в республике Коми. Снежный покров, по словам местных жителей, быстро растаял.
Как писал NEWS.ru ранее, заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила, что снег в Центральной России появится в двадцатых числах ноября. А ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что зима будет мягкой и снежной.
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