Первый случай заражения «омикроном» выявлен в Крыму
Анна Акимова
Анна Акимова
15:17, 17 января 2022
Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»
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На территории Крыма зарегистрирован первый случай заражения штаммом коронавируса «омикрон», сообщил глава региона Сергей Аксёнов. Он подчеркнул, что на полуострове вводится запрет на массовые мероприятия и будут приняты другие ограничительные меры. Накануне штамм был обнаружен в пяти российских регионах.
В Крыму зарегистрирован первый случай вируса «омикрон». То есть мы все находимся в зоне риска. В связи с этим нами приняты упреждающие меры организационного характера. Прежде всего, запретить полностью проведение массовых мероприятий, — сказал Аксенов.
Он добавил, что в учреждениях надлежит соблюдать жёсткий масочный режим, кроме того, при появлении первого заболевшего организация должна перейти на положение карантина.
Накануне стало известно о выявлении новой вариации коронавируса в пяти регионах России. В частности, «омикрон» был зафиксирован в Бурятии, Хакасии, Челябинской области, а также в Красноярске и Чувашии.