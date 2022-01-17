Первый случай заражения «омикроном» выявлен в Крыму

На территории Крыма зарегистрирован первый случай заражения штаммом коронавируса «омикрон», сообщил глава региона Сергей Аксёнов. Он подчеркнул, что на полуострове вводится запрет на массовые мероприятия и будут приняты другие ограничительные меры. Накануне штамм был обнаружен в пяти российских регионах.

В Крыму зарегистрирован первый случай вируса «омикрон». То есть мы все находимся в зоне риска. В связи с этим нами приняты упреждающие меры организационного характера. Прежде всего, запретить полностью проведение массовых мероприятий, — сказал Аксенов.

Он добавил, что в учреждениях надлежит соблюдать жёсткий масочный режим, кроме того, при появлении первого заболевшего организация должна перейти на положение карантина.