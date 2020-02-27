https://static.news.ru/photo/9a3c98a4-40a1-11ea-8b1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency

Национальный институт общественного здравоохранения и окружающей среды Нидерландов сообщил об обнаружении первого случая заболевания коронавирусом в стране.

Пациент вернулся в страну из итальянского региона Ломбардия, передаёт NU.nl. В настоящий момент он содержится на карантине. Власти составляют карту всех людей, с которыми он контактировал, чтобы проконтролировать распространение вируса.

Как писал NEWS.ru ранее, врачи подтвердили наличие коронавируса у двоих граждан Украины, которые находились на круизном лайнере Diamond Princess.

К 27 февраля коронавирус поразил более 82,5 тысячи человек, около 2,8 тысячи погибли, выздоровели больше трети заболевших. Основной очаг заражения — китайский город Ухань.