Первый регион РФ ввёл выплаты привившимся от коронавируса

Власти Чукотки начнут выплачивать по две тысячи рублей людям старше 50 лет, которые привились от коронавируса. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Роман Копин. Об этом говорится на официальном сайте Чукотского АО.

В регионе расширили меры поддержки для вакцинированных от коронавируса. Теперь единовременную выплату в две тысячи рублей могут оформить жители старше 50 лет, — говорится в сообщении.

Раньше такую выплату могли получить только жители региона старше 60 лет. Новое постановление отменяет предыдущее решение властей.

Ранее глава Российского Красного Креста Павел Савчук сообщил, что заражение коронавирусом от вакцины невозможно, но в период формирования иммунитета есть риск инфицироваться. Специалист разъяснил, что в вакцине присутствует только часть вируса, которая служит для организма стимулом к выработке иммунитета. При этом до его полного формирования риск заражения существует.