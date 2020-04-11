Первый пациент с коронавирусом скончался в Смоленске

https://static.news.ru/photo/83dbfd56-7bf3-11ea-9a2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

В Смоленске зафиксирован первый случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Как передаёт РИА Новости, погибший приехал в город из Москвы и был экстренно госпитализирован в медицинское учреждение. Его состояние врачи оценивали как тяжёлое. Спасти его не удалось.

В России на сегодняшний день зафиксировано 13,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 1045 человек, умерли 106.

В мире насчитывается 1,7 млн инфицированных. Скончались около 103 тысяч человек, выздоровели более 378 тысяч.

Ранее NEWS.ru писал, что в Костромской области скончалась женщина, госпитализированная с подозрением на коронавирус. По данным медиков, причина смерти — двусторонняя пневмония на фоне сахарного диабета и гипертонической болезни. Погибшей было 59 лет.