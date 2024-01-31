Первый министр экономики РФ: у выразивших мнение будут отнимать имущество Экс-министр Нечаев: конфискацию за фейки смогут применять при выражении мнения

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Первый министр экономики в истории новой России Андрей Нечаев раскритиковал в своем Telegram-канале закон об изъятии имущества за фейки о российской армии. Он предположил, что имущество теперь будут конфисковывать за мнение, а не за преступления.

Госдума единогласно приняла закон о конфискации имущества за «фейки» об армии. Теперь имущество можно будет отнимать не за воровство, коррупцию или насилие, а за слова с выражением своего мнения, — написал он.

Депутаты Государственной думы ранее единогласным решением приняли закон об изъятии имущества у граждан, признанных виновными по делам о фейках о Вооруженных силах РФ. Конфискация также может осуществляться у осужденных за призывы к борьбе против государства.

В тексте документа уточняется, что речь идет о создании механизма по изъятию недвижимости, денег, ценностей и другого имущества. Основанием для конфискации может стать не только распространение фейков о ВС России, но использование имущества для преступной деятельности, направленной на подрыв государственного строя и безопасности страны. Также уточняется, что изъятию подлежат орудия совершения преступления.