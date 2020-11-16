Первый министр экономики РФ одобрил увольнение госслужащих

https://static.news.ru/photo/4cf8077c-2840-11eb-8682-fa163e074e61_660.jpg Андрей Нечаев Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил с инициативой оптимизации штата государственных служащих. Реформу предлагается провести с 1 января по 1 апреля 2021 года, в её рамках могут сократить до 10% сотрудников министерств.

Первый в новейшей истории России министр экономики Андрей Нечаев в беседе с НСН признал целесообразность сокращения штата госслужащих.

Думаю, что это не только имеет смысл, но и должно быть сделано как можно быстрее. Хотя, к сожалению, опыт последних лет показывает, что после каждого сокращения или оптимизации аппарат вырастает, — отметил экс-министр.

Нечаев заявил, что количество госслужащих в России превышает их пиковую численность в советские времена. Бывший министр выразил уверенность, что сокращение благотворно скажется на российской экономике. Нечаев отметил, что параллельно следует проводить трансформацию функций ведомств.

По-хорошему начинать надо не с персонала, а именно с функций. Определив, где в современной рыночной экономике должна быть роль государства как контролёра, хозяйствующего субъекта. Определив функции, только тогда под них выстраивать аппарат, по возможности его сокращая. А если это просто будет механическая директива — сократить на 10%, то тоже неплохо, но большого толка от этого не будет, — резюмировал бывший министр.

Как писал NEWS.ru, в российском правительстве создадут специальную рабочую группу, которая начнёт работать над оптимизацией кадров в органах исполнительной власти.