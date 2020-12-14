Первый мэр Томска Коновалов умер после тяжёлой болезни

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Хозяйственный и общественный деятель Томской области, мэр Томска в 1993-1996 годах Геннадий Коновалов умер после тяжёлой болезни в возрасте 75 лет.

Администрация города Томска выражает глубокие соболезнования родным и близким, — говорится в сообщении городской администрации.

Как отметили в пресс-службе, Коновалов был главой администрации Томска в трудное время экономического кризиса начала 1990-х годов, и в условиях острого финансового дефицита, неплатежей и нестабильной политической обстановки ему удалось сохранить работоспособность городского хозяйства. При нём должность главы города получила официальное наименование «мэр».

Он родился 5 ноября 1945 года в Караганде Казахской ССР. В 1970 году окончил Томский инженерно-строительный институт. После работал мастером-прорабом и инженером в тресте «Сибстальконструкция», занимал должность начальника Томского городского производственного управления дорожного строительства и благоустройства, а также главного инженера объединения «Сибгражданстрой».

В 1990-1993 годах был первым зампредседателя Томского горисполкома. С января 1993 года работал главой администрации, мэром города Томска. Был депутатом Госдумы Томской области первого созыва (1994-1997). После 1996 года занимал пост заместителем гендиректора АО «Томскэнерго», начальника департамента энергетики, транспорта, связи и дорожного строительства администрации Томской области.

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