Первый канал проведёт акцию «Спасибо врачам!»

https://static.news.ru/photo/f491a144-af02-11ea-b364-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Акция «Спасибо врачам!» пройдёт 21 июня в честь Дня медицинского работника. Мероприятие организует Первый канал.

Ведущими шоу станут Елена Винник и Дмитрий Борисов. Трансляция будет вестись сразу из нескольких студий телеканала. Популярные артисты поблагодарят медиков, а врачи смогут встретиться с пациентами, которых они спасли.

Кроме того, зрители получат возможность по телефону или в видеообращении рассказать свою историю выздоровления и поблагодарить специалистов.

Как ранее писал NEWS.ru, по инициативе сотрудников Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Приорова c 15 по 21 июня в столице также пройдёт акция «Спасибо врачам!». Желающие смогут поблагодарить медиков, которые принимают участие в борьбе с коронавирусом.

Работники медучреждения попросили молодёжь сделать для них «добрые бейджи», чтобы пациенты могли видеть улыбки врачей, скрытые под масками. Фотографы на безвозмездной основе проводят сессии для 20 медучреждений.