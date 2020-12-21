Первый канал прокомментировал слухи о закрытии программы Елены Малышевой

https://static.news.ru/photo/e236abd8-436e-11eb-af11-fa163e074e61_660.jpg Елена Малышева Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

После того как в соцсетях появились сообщения со ссылкой на генерального директора программы «Жить здорово!» о закрытии шоу, Первый канал опроверг эти слухи.

Наблюдаем с удивлением за вбросом этого фейка через соцсети и сайты с пониженной социальной ответственностью. «Жить здорово!» не закрываем, не планировали, а на заборе тоже написано, — прокомментировали сообщения в пресс-службе.

Сообщение о закрытии программы появилось в Instagram-аккаунте Star News Russia. В посте отмечалось, что причиной закрытия шоу о здоровье стала его убыточность, а Первый канал находится на грани банкротства, так как транслирует программы, которые приносят одни убытки.

А вот другой популярный телепроект решили всё же свернуть. Телеканал ТНТ принял решение о закрытии реалити-шоу «Дом-2». Последний выпуск выйдет в эфир 30 декабря. Он будет в формате большого двухчасового финала.

При этом один из сотрудников скандальной телестройки рассказал, что «Дом-2» не закроется окончательно, проект просто поменяет формат и канал, где будет выходить, писал NEWS.ru.