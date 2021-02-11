Первый канал показал последнее появление Грачевского на телевидении

https://static.news.ru/photo/36c03b38-6c96-11eb-bccf-96000091f725_660.jpg Борис Грачевский Фото: Natalya Loginova/Global Look Press

Художественный руководитель детского юмористического видеожурнала «Ералаш» Борис Грачевский, умерший в январе из-за коронавируса, появился в шоу «Док-ток» на Первом канале.

Первый канал решил показать выпуск, снятый в декабре 2020 года. Это последнее появление Грачевского на телевидении. Передача была посвящена воспитанию детей. В кадре режиссёр улыбался и смеялся, регулярно общаясь с гостями студии и ведущей Ксений Собчак.

Самое главное в семье, как бы мы не валили на школу, — любовь и внимание. Ребёнок всё время должен знать, что родителям интересно: что он научился, что он сделал, — заявил в декабрьском выпуске Грачевский.

Он отметил, что в период развития для ребёнка нет людей важнее, чем родители. Режиссёр пояснял, что к школе относится со скептицизмом, но другие варианты образования приводят к тому, что ребёнок «вываливается из социума».

Ранее стало известно, что посмертном интервью художественного руководителя «Ералаша» Бориса Грачевского режиссёр впервые назвал имена тех, кто пытался выкупить у него детский киножурнал в 1990-е годы, предлагая за него миллион долларов. Об этом он рассказал журналистке Мариане Саид Шах. При встрече Грачевский взял с неё слово, что всё услышанное может быть опубликовано только после его смерти. Он рассказал, что к нему ещё 15 лет назад приходили люди, желающие купить «Ералаш». В 1980-е и 1990-е годы киножурнал приносил большую прибыль. «Ералашем» интересовался хозяин сети медицинских клиник «МераМед» Валентин Соляников. Он с детства любил «Ералаш» и знал ему цену, а цена была не малой — 1 миллион долларов. От Соляникова к режиссёру приходил Сергей Еремеев, который в девяностые руководил отрядом «Витязь», он сейчас живёт в Праге.

Грачевский умер 14 января на 72-м году жизни. Причиной стал коронавирус. Его похоронили на Троекуровском кладбище. Грачевский создал «Ералаш», в эпизодах журнала снялись сотни детей, некоторых из них сегодня страна знает как известных актёров и певцов, писал NEWS.ru.