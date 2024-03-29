Первый канал откажется от развлекательных передач на выходных из-за теракта

Первый канал скорректировал сетку вещания на ближайшие выходные из-за теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщили в дирекции общественных связей канала. Телевизионщики откажутся от выпуска в эфир развлекательных программ. Вместо этого на девятый день трагедии, 30 марта, выйдет спецвыпуск передачи «Сегодня вечером», посвященный жертвам атаки и историям выживших.

В эфир выйдет специальный выпуск передачи «Сегодня вечером», посвященный памяти погибших и историям выживших. В выходные не будут показаны: фильм «Фабрика звезд. 20 лет спустя», праздничный эфир «Ко дню рождения Первого канала», «Михаил Задорнов: Вся жизнь», кинофильм «Берегись автомобиля» и ряд других развлекательных программ, — заявили представители Первого канала.

Ранее музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко высказал мнение, что российские артисты слишком рано выпустили альбом в память о жертвах теракта в «Крокусе». По его мнению, сейчас нужно скорбеть вместе с людьми, а давать показательные выступления и записывать песни следует позже.

Речь идет об альбоме с песнями Муслима Магомаева в помощь жертвам теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Участие в записи альбома под названием «Голос мой услышь» приняли Валерия, Полина Гагарина, Владимир Пресняков, Стас Михайлов, Ваня Дмитриенко и другие артисты.

В свою очередь певица Виктория Дайнеко заявила, что решение группы «Пикник» провести концерт спустя пять дней после теракта в «Крокусе» не говорит об их неуважении или равнодушии к жертвам трагедии. Она считает, что артисты должны продолжать петь и дарить свою музыку людям. Говоря о звездах, которые выпустили песни на следующий день после теракта, Дайнеко заявила, что артисты всегда мыслят музыкой и могут в эмоциональном порыве создать любое произведение.