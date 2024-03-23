Первый канал отказался от развлекательных шоу после теракта в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый канал поменял сетку вещания из-за теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщил ведущий в эфире. По его словам, для зрителей будут транслироваться информационные программы и выпуски новостей. Показ развлекательных шоу временно отменен.

Обратите внимание на изменения в программе Первого канала, сегодня в нашем эфире информационный канал и, конечно, выпуски новостей, — заявил ведущий.

Ранее актриса и телеведущая Яна Поплавская раскритиковала руководство Первого канала, который показывал шоу «Голос» во время теракта в «Крокус Сити Холле». По ее мнению, телевизионщики устроили «танцы на костях» погибших. Поплавская считает, что вместо развлекательного шоу на телеканале могли показать репортаж профессиональных журналистов.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта перед концертом рок-группы «Пикник». Группа вооруженных террористов ворвалась в концертный зал и открыла стрельбу по гражданам, а также подожгла кресла, из-за чего в здании начался мощный пожар. По последней информации Следственного комитета, на данный момент число погибших в результате теракта достигло 133 человек. Спасатели продолжают разбор завалов и поиски возможных жертв.