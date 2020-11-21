Первый гуманитарный конвой прибыл из России в Карабах

https://static.news.ru/photo/03dd6e7a-2bdc-11eb-bd2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: mchs.gov.ru

Первая колонна МЧС РФ с гумпомощью прибыла в Нагорный Карабах, сообщили в оперативной группе министерства.

Согласно данным ведомства, первый гумконвой включает пять КамАЗов, которые доставили 45 тонн строительных материалов. Это позволит в краткие сроки приступить к выполнению восстановительных работ, передаёт «Интерфакс».

Ранее из Ростовской области в Нагорный Карабах отправилась вторая колонна МЧС России с гуманитарным грузом. В колонне задействовано 35 единиц техники и около 40 человек личного состава.

Как писал NEWS.ru, глава МЧС РФ Евгений Зиничев прибыл 21 ноября в Ереван для работы в составе межведомственной делегации. Он примет участие в обсуждении гуманитарных задач, а также вопросов реализации трёхстороннего заявления по Нагорному Карабаху.

МЧС России отправляет в Нагорный Карабах первые гуманитарные конвои. Специальным транспортом будут доставлены строительные материалы для восстановления социальной инфраструктуры и домов пострадавшего населения.

Кроме этого, в соответствии с указанием главы Минобороны Сергея Шойгу, в Нагорном Карабахе сформировано пять дополнительных центров для решения гуманитарных задач. Речь идёт о Центре гуманитарного разминирования, Центре транспортного обеспечения, Центре медицинского обеспечения и Центре торгово-бытового обеспечения. Также был сформирован Центр примирения враждующих сторон, включая отдел психологической работы.