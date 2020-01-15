https://static.news.ru/photo/9c90ec34-377a-11ea-b5a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заволжский суд Ярославля приговорил бывшего сотрудника исправительной колонии №1 Сергея Ефремова к четырём годам лишения свободы. Мужчина проходил фигурантом по делу о превышении должностных полномочий и избиении заключённого Евгения Макарова.

Представитель гособвинения требовал пятилетний срок. Сам подсудимый просил избрать наказание, не связанное с лишением свободы, либо ограничиться тем сроком, который он провел в следственном изоляторе.

Тем не менее, суд приговорил его к реальному сроку и постановил лишить специального звания, запретить занимать руководящие должности в правоохранительных органах, а также зачесть в срок лишения свободы содержание в СИЗО, передаёт ТАСС.

Дело Ефремова было выделено в отдельное производство и рассматривалось в особом порядке, так как он признал вину и сотрудничал со следствием. Кроме него по «общему делу» о пытках в ярославской колонии проходят ещё 14 человек.

Потерпевший Макаров подвергался пыткам летом 2017 года, однако уголовное дело возбудили лишь через год, после публикации видеозаписи избиения в «Новой газете». Мужчина освободился из колонии в октябре 2018 года, писал NEWS.ru.