https://static.news.ru/photo/ef9a2356-cc85-11e9-abf0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Первый день осени в столице будет солнечным и преимущественно без осадков. Об этом рассказал сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, 1 сентября в Москве будет переменная облачность, воздух прогреется до плюс23-25 градусов. На окраине столицы возможны небольшие дожди.

Скорость ветра составит 3-8 м/с, а атмосферное давление – 750 мм ртутного столба, сообщает РИА Новости .

Как ранее писал News.ru, синоптики прогнозируют, что в первую неделю осени температура воздуха будет превышать климатическую норму на три-пять градусов. Теплее обычного будет не только в центральных и южных регионах, но и на севере России.