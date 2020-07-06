Первый день ЕГЭ по русскому языку прошёл без сбоев

https://static.news.ru/photo/5e1add80-bfa0-11ea-b608-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Проведение самого массового единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку началось в штатном режиме, сообщил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев. В этом году сдачу ЕГЭ по данному предмету разделили на два дня: 6 и 7 июля. Из 671 тысячи человек, зарегистрировавшихся на него, более 428 тысяч писали экзамен в первый день.

Всё проходит в штатном режиме. У нас нет серьёзных сбоев. Погодные условия тоже нигде не помешали проведению ЕГЭ. Все участники вовремя приступили к выполнению экзаменационной работы, — цитирует пресс-служба Рособрнадзора Музаева.

Врио руководителя ведомства 6 июля посетил пункт проведения экзаменов в московской школе № 463, чтобы лично проверить, как соблюдаются меры безопасности и как организован процесс. Он пояснил, что на два дня экзамен разделили из-за рекомендаций Роспотребнадзора, согласно которым в аудитории могут находиться не более восьми человек.

Председатель Ассоциации учителей русского языка и литературы Роман Дощинский, возглавляющий предметную комиссию по русскому языку Москвы, рассказал, что модель ЕГЭ по русскому языку в этом году не изменилась. По его словам, в последние годы средний балл ЕГЭ по русскому языку в столице был в районе 70 баллов.

Свои результаты участники первого дня экзамена получат не позднее 20 июля, второго дня — не позднее 23 июля.

Как писал NEWS.ru, ранее Музаев заявил, что существенных сбоев с начала ЕГЭ 3 июля не зарегистрировано. По его словам, испытания проходят «достаточно спокойно».

Основная волна сдачи ЕГЭ началась 3 июля и продлится по 23 июля, резервные дни намечены на 24–25 июля. Те, кто по уважительной причине не сдаст экзамен в эти сроки, смогут подтвердить знания в период с 3 по 8 августа. Испытания этом году пройдут только выпускники, планирующие поступить в вузы. Для участия в ЕГЭ зарегистрировались около 714 тысяч граждан. 29 и 30 июня состоялся пробный ЕГЭ.

Рособрнадзор не стал требовать, чтобы выпускники школ сдавали единый госэкзамен в масках и перчатках, как того требуют стандартные меры эпидемиологической предосторожности.