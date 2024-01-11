«Первый человек в изучении вирусов»: Альтштейн о смерти автора «Спутника V» Ученый Альтштейн: благодаря Народицкому так быстро создали вакцину «Спутник V»

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Один из создателей российской вакцины «Спутник V» Борис Народицкий был первым человеком в изучении аденовирусов, рассказал NEWS.ru главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн. По его словам, именно благодаря Народицкому так быстро разработали вакцину от коронавируса.

Вы знаете, думаю, он был первым человек в изучении аденовирусов как вектора генетической информации, он занимался этим со второй половины 1970-х. Его опыт к моменту создания вакцины от COVID-19 превышал 40 лет. Именно поэтому вакцину разработали так быстро, а антиваксеры не верили, спрашивали, как можно было создать вакцину так быстро, — высказался Альтштейн.

Вирусолог подчеркнул, что дружил с Народицким долгие годы. Альтштейн назвал его отзывчивым и добрым человеком.

Он был очень отзывчивым, замечательным, добрым человеком. Очень дружелюбным, часто встречались, разговаривали, обсуждали научные вопросы, — рассказал ученый.

Народицкий скончался 11 января на 83-м году жизни. Точная причина смерти не сообщается. В течение последних шести лет он был заместителем директора по научной работе Института вирусологии имени Ивановского.