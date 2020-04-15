С 15 апреля в столице и Подмосковье начали действовать цифровые пропуска. Они необходимы, чтобы передвигаться на любом виде личного или общественного транспорта. В московском метро образовались огромные очереди. Чтобы попасть в подземку, некоторым приходилось ждать около 30–40 минут. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал ситуацию критичной и пообещал в ближайшее время сделать контроль пропусков автоматизированным. Подробнее о том, как прошёл первый день пропускного режима, — в материале NEWS.ru.