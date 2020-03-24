https://static.news.ru/photo/03c48f58-6d65-11ea-9cdf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Первые два случая заражения коронавирусом официально установлены в Приморье. Положительные тесты на COVID-19 жителей Владивостока подтверждены в лаборатории.

Оба заражённых вернулись из Европы, сообщает РИА Новости.

Они помещены в инфекционную больницу с лёгкой формой заболевания. Под наблюдением медиков оказались и лица, имевшие с ними контакты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские сотовые операторы «Билайн» и «Мегафон» начали проработку проекта о контроле перемещения россиян с подозрением на коронавирус. Он должен быть реализован до 27 марта. Предполагается, что граждане будут оповещены о факте контакта с лицом, больным инфекцией, с помощью SMS-рассылки.