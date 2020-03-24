Первые два случая заражения коронавирусом официально установлены в Приморье. Положительные тесты на COVID-19 жителей Владивостока подтверждены в лаборатории.
Оба заражённых вернулись из Европы,
Они помещены в инфекционную больницу с лёгкой формой заболевания. Под наблюдением медиков оказались и лица, имевшие с ними контакты.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российские сотовые операторы «Билайн» и «Мегафон» начали проработку проекта о контроле перемещения россиян с подозрением на коронавирус. Он должен быть реализован до 27 марта. Предполагается, что граждане будут оповещены о факте контакта с лицом, больным инфекцией, с помощью SMS-рассылки.
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