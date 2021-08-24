«Первые заморозки»: в Центральной России температура опустилась ниже нуля

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Рюкзак должен иметь жёсткую ортопедическую спинку и жёсткие широкие лямки, чтобы сохранить ребёнку здоровую спину. Об этом рассказал главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов для РИА Новости.

Правильный портфель — залог здоровой спины. Выбирайте ранец с жёсткой ортопедической спинкой, жёсткими широкими лямками, жёстким дном, несколькими отделениями для учебников, тетрадей, бутылки с водой. Рюкзак должен быть максимально лёгким,...