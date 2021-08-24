«Первые заморозки»: в Центральной России температура опустилась ниже нуля

Минувшей ночью, 25 августа, в Центральной России температура опустилась ниже нуля, знаменуя наступление первых осенних заморозков. Подробнее об этом пишет ТАСС.
Минувшая ночь в Центральной России стала по-осеннему холодной и ознаменовалась первыми осенними заморозками, зарегистрированными двумя метеостанциями. Так, в Лесном Заповеднике (Тверская область. — NEWS.ru) минимальная температура составила минус 0,2 градуса, в Демидово (Смоленская область. — NEWS.ru) ровно ноль градусов, — заявил ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
В Москве тоже похолодало: по словам Тишковца, минимальная температура минувшей ночью составляла 8,2 градуса по Цельсию, что «соответствует сентябрьской климатической норме».
Ранее заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов сообщил, что предстоящие зима и осень будут отмечены для россиян аномальной погодой. Зимой будет мало снега и много дождей, осень наступит тёплая.