Первые верующие окунулись в купели на Крещение в Москве и Санкт-Петербурге. Православные отмечают один из главных праздников христианства.
По обыкновению в эти дни стоят жгучие морозы, но в этом году зима оказалась тёплой. Купели в обеих столицах начали открываться уже с утра 18 января. У каждой дежурят машины скорой,
Ранее NEWS.ru сообщал, что крещенские купания в тёплую для зимы погоду могут быть опасны для организма. Об этом предупредил заместитель главного внештатного специалиста Москвы по скорой медицинской помощи Алексей Безымянный.
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