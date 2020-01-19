https://static.news.ru/photo/7ffc829a-3a4f-11ea-a39f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Chasovitin/Global Look Press

Первые верующие окунулись в купели на Крещение в Москве и Санкт-Петербурге. Православные отмечают один из главных праздников христианства.

По обыкновению в эти дни стоят жгучие морозы, но в этом году зима оказалась тёплой. Купели в обеих столицах начали открываться уже с утра 18 января. У каждой дежурят машины скорой, сообщает Пятый канал. Работают представители МЧС, полиции, за безопасностью помогают следить волонтёры.

Ранее NEWS.ru сообщал, что крещенские купания в тёплую для зимы погоду могут быть опасны для организма. Об этом предупредил заместитель главного внештатного специалиста Москвы по скорой медицинской помощи Алексей Безымянный.