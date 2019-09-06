https://static.news.ru/photo/320d2b04-d0da-11e9-838d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maciej Luczniewski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Первые незарегистрированные в РФ лекарственные препараты из списка психотропных должны поставить до конца октября, сообщили в Минздраве.

В ведомстве отметили, что договор с одним из европейских дистрибьюторов, имеющим разрешительную документацию Евросоюза на работу с подконтрольными препаратами, находится на стадии согласования. Этот поставщик осуществит сбор лекарственных средств от производителей, после чего направит их в Россию, передаёт ТАСС .

Как писал News.ru, ранее директор фонда «Дом с маяком» Лида Мониава сообщила об уголовном деле о контрабанде наркотиков, которое завели сотрудники таможенной службы на женщину, которая для больного эпилепсией сына заказала из-за рубежа запрещённый в РФ препарат фризиум.