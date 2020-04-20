Первые пациенты с коронавирусом поступили в медцентр в Вороновском

https://static.news.ru/photo/6fca647c-833e-11ea-b551-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Инфекционный центр в Вороновском (поселение в составе Троицкого административного округа Москвы) принял первых пациентов с коронавирусной инфекцией.

Об этом ТАСС рассказал главный врач ГКБ имени Демихова Сергей Переходов. По словам медика, центр в Вороновском 20 апреля принял «порядка 12 пациентов».

Инфекционный центр в Новой Москве построили в кратчайшие сроки из быстровозводимых конструкций. Как передавал NEWS.ru, в открытии центра в режиме видеоконференции 17 апреля принял участие президент России Владимир Путин.

В России к 20 апреля общее число заражённых коронавирусом достигло 47 121, умерли 405 человек, выздоровели 3446.