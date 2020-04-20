Первые пациенты с коронавирусом поступили в медцентр в Вороновском

Инфекционный центр в Вороновском (поселение в составе Троицкого административного округа Москвы) принял первых пациентов с коронавирусной инфекцией.
Об этом ТАСС
Инфекционный центр в Новой Москве построили в кратчайшие сроки из быстровозводимых конструкций. Как передавал NEWS.ru, в открытии центра в режиме видеоконференции 17 апреля принял участие президент России Владимир Путин.
В России к 20 апреля общее число заражённых коронавирусом достигло 47 121, умерли 405 человек, выздоровели 3446.
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