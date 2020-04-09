Первые москвичи получили штрафы за нарушение карантина

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Мосгорсуд признал девять жителей столицы виновными в нарушении карантина по коронавирусу. Они получили первые штрафы после ужесточения статей КоАП о нарушении санитарно-эпидемиологических мер.

Всех нарушителей оштрафовали на 15 тысячи рублей — минимальную сумму для граждан, передаёт РИА Новости.

Поправки в Кодекс об административных правонарушениях вступили в силу 1 апреля. Документ увеличил наказания для нарушителей карантина: до 40 тысяч рублей для физлиц и до полумиллиона для организаций. Согласно изменениям , незаконными являются только действия, «которые повлекли угрозу распространения заболевания»

Как писал NEWS.ru, в России выявили более 10,1 тысячи инфицированных штаммом SARS-CoV-2. Большинство заболевших — жители Москвы и Московской области. С начала мировой пандемии в РФ умерли 76 пациентов с COVID-19.