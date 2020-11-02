Первые добровольцы будут привиты вакциной «ЭпиВакКорона» в ноябре

Участники испытаний вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона», разработанной центром «Вектор», будут привиты в ноябре. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве уточнили, что набор добровольцев пока ещё не стартовал. Центр занимается производством препарата для пострегистрационного тестирования.
Испытания планируется проводить в нескольких регионах России. В настоящее время ведутся переговоры с организациями, где будут прививаться добровольцы,
Вакцина была зарегистрирована 14 октября. В гражданский оборот будет запущено два её варианта. Оба они не содержат живого вируса и формируют иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.
Ранее NEWS.ru писал, что «ЭпиВакКороной» привились глава Роспотребнадзора Анна Попова и вице-премьер Татьяна Голикова, которая руководит федеральным оперативным штабом по борьбе с COVID-19.