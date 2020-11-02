Первые добровольцы будут привиты вакциной «ЭпиВакКорона» в ноябре

https://static.news.ru/photo/b44cc5fc-1d19-11eb-9e5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба Роспотребнадзора

Участники испытаний вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона», разработанной центром «Вектор», будут привиты в ноябре. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве уточнили, что набор добровольцев пока ещё не стартовал. Центр занимается производством препарата для пострегистрационного тестирования.

Испытания планируется проводить в нескольких регионах России. В настоящее время ведутся переговоры с организациями, где будут прививаться добровольцы, сообщает РИА Новости.

Вакцина была зарегистрирована 14 октября. В гражданский оборот будет запущено два её варианта. Оба они не содержат живого вируса и формируют иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.

Ранее NEWS.ru писал, что «ЭпиВакКороной» привились глава Роспотребнадзора Анна Попова и вице-премьер Татьяна Голикова, которая руководит федеральным оперативным штабом по борьбе с COVID-19.