Первые беженцы из Донбасса получили по 10 тысяч рублей помощи

Врио главы МЧС РФ Александр Чуприян рассказал о начале выплат беженцам из Донбасса по 10 тысяч рублей, передаёт ТАСС. Их получили первые 100 человек. Накануне Минфин России экстренно выделил Ростовской области 5 млрд рублей.

Вчера 5 млрд рублей получила Ростовская область от правительства для выплаты 10 тысяч каждому беженцу. В настоящее время мы уже приступили к выплате этих средств. Мы организуем работу так, чтобы в ближайшее время прибывшие люди могли получить эти деньги, — рассказал он.

Накануне президент России Владимир Путин поручил правительству России выплачивать каждому прибывающему в Ростовскую область беженцу из Донбасса 10 тысяч рублей после просьбы о помощи губернатора Ростовской области Василия Голубева. После этого Минфин сразу же перечислил региону средства на выплаты беженцам.

О начале массового вывоза населения из самопровозглашённых республик в Ростовскую область заявил вчера днём, 18 февраля, глава ДНР Денис Пушилин, следом за ним со схожим призывом выступил глава ЛНР Леонид Пасечник. Предполагается, что число беженцев составит от 500 до 700 тысяч человек.