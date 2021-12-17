Первые 12 тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона-Н» поступили в гражданский оборот

Первые 12 тысяч доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» выпущено в гражданский оборот. Как сообщил разработчик вакцины в Instagram, серия препарата предназначена для клинических исследований третьей фазы.

Впервые официально зарегистрирована первая партия препарата «Эпиваккорона-Н» (Aurora-CoV). Первая выпущенная в гражданский оборот серия вакцины Aurora-CoV объёмом 12 тысяч доз предназначена для клинических исследований третьей фазы, — говорится в сообщении.

В исследовании примут участие 250 добровольцев обоего пола старше 60 лет.

26 августа вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» получила регистрационное удостоверение от Министерства здравоохранения России. Как заявлял разработчик, Aurora-CoV не будет сильно отличаться от своей прародительницы «ЭпиВакКороны». Различия будут только в технологии создания.

Ранее новосибирский учёный Сергей Седых рассказал, что новая вакцина является пептидной, то есть она не содержит в себе биологический носитель вируса. Вместо него в вакцине присутствуют пептидные антигены — короткие куски белков коронавируса SARS-CoV-2, которые способствуют выработке антител в организме.

Седых отметил, что подобные вакцины сейчас практически уже не используются для прививок. По его словам, во всём мире от этой идеи давно отказались. В 2019 году пептидную вакцину в России использовали только для защиты собак от парвовирусного энтерита.