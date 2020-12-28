Первую дозу вакцины «ЭпиВакКорона» получили 150 добровольцев старше 60 лет

https://static.news.ru/photo/550a831a-499f-11eb-a1c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Все 150 добровольцев в возрасте старше 60 лет получили первую дозу вакцины «ЭпиВакКорона». Ещё 89 человек были привиты второй дозой.

По данным Роспотребнадзора, первые пять человек старше 60 лет были привиты 21 ноября. После чего они сутки находились под наблюдением специалистов в стационаре. Через 72 часа медики вакцинировали оставшихся 145 добровольцев.

На 27 декабря 2020 года вакцинированы первой дозой вакцины все 150 добровольцев, 89 добровольцев получили вторую дозу вакцины «ЭпиВакКорона», — сообщили РИА Новости в ведомстве.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что до конца года во все российские регионы поступит более 14 тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона».

В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» (разработана в центре имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана специалистами центра «Вектор»). В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова.

Как писал NEWS.ru, с 28 декабря в Москве открывается вакцинация от коронавируса для москвичей старшего возраста, сотрудников ЖКХ, работников сферы общественного питания, спорта, а также органов правопорядка и волонтёров, сотрудничающих с некоммерческими и религиозными организациями.

Власти Москвы заявляют, что по мере поступления вакцины она будет доступна для всё большего числа граждан. В конечном счёте её смогут получить все жители столицы.