Первоклассник из Улан-Удэ прославился после школьной линейки

Первоклассник Булат Шобоев прославился после того, как на школьной линейке начал танцевать, а потом скопировал походку бойца Конора Макгрегора. Об этом пишет «КП-Иркутск».

Булат ещё не знает, что такое уроки, и думает, что школа — это праздник. Услышав во дворе музыку, тут же начал «вилять попой». Приходилось Булата успокаивать. Я боялась, что он может сорвать школьную линейку ещё до её начала, — рассказывает Ирина, мама первоклассника.

Однако женщина волновалась напрасно, ведь её сын поднял всем настроение. А когда прочитал заученные строчки стихотворения о Дне знаний, важно зашагал в конец шеренги, а потом и вовсе стал копировать знаменитую походку бойца Конора Макгрегора.

Булат с раннего детства любил танцевать под музыку. Воспитатели в детском саду удивлялись тому, как легко он мог исполнять популярные движения из TikTok.

Раньше я часто одёргивала сына, мол, не веди себя так вызывающе. Но сейчас я думаю, что зря. Нас всю жизнь пытаются загнать в рамки, поэтому не стоит мешать ребёнку заявлять о себе, — считает мама Булата.

Однако женщина надеется, что в школе её сын станет более усидчивым. При этом классного руководителя о необычном поведении мальчика уже предупредили.

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