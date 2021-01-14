Первого пациента с онкологией привили от коронавируса в Домодедово

https://static.news.ru/photo/914d99e2-5661-11eb-b0fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пациентов с хроническими заболеваниями в Центральной городской больнице Домодедово перед выпиской начали вакцинировать от коронавируса. 13 января прививку впервые получил пациент с онкологическим заболеванием.

Главврач ЦГБ Андрей Осипов рассказал об этом губернатору Московской области Андрею Воробьёву, передаёт телеканал «360».

Мы за два дня до выписки делаем вакцину, два дня наблюдаем в стационаре и потом выписываем с рекомендациями уже через 21 день опять к нам прийти. Первый раз вчера вакцинировали онкологического пациента в стадии ремиссии — это развиваем, — сообщил медик.

Осипов уточнил, что речь идёт о мужчине с раком предстательной железы. Главврач отметил, что перед вакцинированием сотрудники больницы тщательно исследуют анализы пациента и изучают его медицинские документы.

По данным Минздрава области, к 14 января в Подмосквье прививку от COVID-19 получили 20 797 человек. В регион доставили 57 549 доз вакцины, 37% из этого объёма уже использованы.

Ранее NEWS.ru сообщил об открытии в Москве 30 новых пунктов вакцинации от коронавируса. Общее число этих объектов в столице достигло 100.