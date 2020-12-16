В ГД рассказали, с чего начнётся реформа первичного звена здравоохранения

https://static.news.ru/photo/0b32fe0e-4051-11eb-b4ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В рамках реформы первичного звена здравоохранения, которая начнётся 1 января 2021 года, внимание в первую очередь будет уделено проблеме недостатка кадров и транспорта, а также материально-технического обеспечения. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.

Эти проблемы требуют наиболее оперативного вмешательства, и их решение должно обеспечить стопроцентную доступность медицинской помощи россиянам. Оценить то, насколько успешно задачи будут выполняться, поможет специальная геоинформационная система здравоохранения. Хотелось бы отметить, что финансирование реформы первичного звена беспрецедентное — 500 миллиардов рублей из федерального бюджета и 50 миллиардов — из региональных. Очень важно эффективно и грамотно израсходовать эти средства, — заявил Морозов в разговоре с NEWS.ru.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что все ресурсы, которые предусматривались на реформу первичного здравоохранения, будут задействованы. К некоторым направлениям работы власти уже приступили. Это касается, например, закупки транспорта. Президент отметил, что реформу первичного звена здравоохранения в России начнут с 1 января 2021 года.