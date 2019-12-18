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Глава комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский рассказал о возможностях сделать 31 декабря выходным днём.

По его словам, первый вариант состоит в том, что соответствующее решение может быть принято централизовано – правительство объявит этот день нерабочим своим постановлением. Сенатор пояснил, что это актуально прежде всего...