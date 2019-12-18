Первая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов» 19 декабря начала подавать электроэнергию для изолированной сети Чаун-Билибинского узла на Чукотке. Историческое событие для региона стало символичным — после пуска объекта зажглась новогодняя ёлка в городе Певек.
Подключения «Академика Ломоносова» к теплосети населённого пункта запланировано на 2020 год,
Сделан важнейший шаг на пути к развитию Певека как новой энергетической столицы региона, — прокомментировал событие гендиректор Росэнергоатома Андрей Петров.
Он добавил, что начало снабжения энергии является знаковым для развития всего Северного морского пути и освоения западной Чукотки.
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