https://static.news.ru/photo/34ed71e0-3e93-11ea-8368-fa163e074e61_660.jpg Виктория Ивачёва Фото: viktory_iv/vk.com

Девушка по имени Виктория, проживающая в Москве, начала оказывать горожанам уникальную услугу. Она — доставщица эмоций. Столичная жительница приезжает на вызов к заказчику и погружает его в требуемое настроение.

Виктория отмечает, что давно заметила, как её присутствие воздействует на людей. После общения с ней собеседники менялись, наполнялись столь желаемыми эмоциями. Этот талант девушка решила превратить в бизнес. Сначала она тренировалась на родных и близких, а потом стала наполнять эмоциями чужих людей. Виктория оценивает свои услуги в 6900 рублей за 30 минут работы.

По признанию «доставщицы», за условленное время она наполнит клиента теми эмоциями, которые ему так необходимы. Виктория умеет плакать, шутить, философствовать, жалеть, сопереживать, говорить и слушать. Интим не предлагать — за двусмысленные намёки девушка обещает дать отпор, передаёт Metro.

Ранее NEWS.ru писал, что телеведущей Дане Борисовой предложили 300 тысяч рублей за ночь с ней. Звезде написал некий «молодой парень» и заявил, что оплатит лучший отель и билеты на самолёт бизнес-класса.

Знаменитость опубликовала сообщение в сторис своего официального аккаунта в социальной сети Instagram и в шутку согласилась полететь «на чартере в Москву».