Первая партия вакцины от коронавируса поступит в Москву на выходных

https://static.news.ru/photo/4eb2800a-2053-11eb-a649-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Первая партия вакцины от коронавируса, разработанной Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, будет доступна для массовой вакцинации уже в предстоящие выходные. Об этом сообщил глава организации Александр Гинцбург.

Часть доз поступит в столицу, остальные отправятся в другие города страны, уточнил он.

Это небольшая партия, порядка шести тысяч. А на следующей неделе уже пойдёт одна серия в 30 тысяч доз, вторая — 40 тысяч. Процентов 40 уйдёт в Москву, оставшиеся 60% — в регионы, — цитирует Гинцбурга «Интерфакс».

По его словам, в центр для контроля перед выпуском в гражданский оборот начало поступать большое количество вакцин, так как три большие производственные площадки уже наладили выпуск. В ближайшее время к ним добавится ещё одна.

Вакцина «Спутник V», разработанная институтом имени Гамалеи, стала первым таким отечественным препаратом. Сейчас она проходит этап пострегистрационных исследований. Ещё одну, под названием «ЭпиВакКорона», разработал Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», она также отправлена на пострегистрационные исследования. Третья вакцина, создаваемая Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова, проходит стадию клинических испытаний, она может быть зарегистрирована до конца года.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) представила список из девяти перспективных вакцин от COVID-19 в третьей фазе испытаний. Среди них оказался и первый такой препарат «Спутник V».