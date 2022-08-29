Сотрудники банков смогут пробивать телефонные номера клиентов В России предлагается создать единую систему данных абонентов

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Законопроект по созданию единой системы данных абонентов может быть принят уже ближайшей осенью, сообщают «Известия». В издании отмечают, что таким образом банки смогут отслеживать мошенников, использующих незарегистрированные сим-карты.

Так, в случае обращения гражданина в банк сотрудники финансового учреждения смогут проверить по ней его персональные данные и сверить с реальными. В случае расхождения сведений обратившемуся может быть отказано в предоставлении кредита или совершении иных банковских сделок.

По словам одного из авторов законопроекта, главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, подобная система уже была протестирована и показала свою эффективность. Инициатива будет рассмотрена Государственной думой как приоритетная в одно из ближайших заседаний.

Все замечания к законопроекту были устранены. Были вопросы у Минцифры, которое хочет, чтобы эта система была государственной, а не частной. Мы ничего против этого не имеем. Центробанк эту инициативу поддерживает, — рассказал депутат.

Политтехнолог Константин Калачев отметил важность соблюдения прав граждан. Он заявил о необходимости принятия мер по борьбе с мошенниками, но, по мнению эксперта, они должны осуществляться таким образом, чтобы персональные данные россиян находились под защитой.

Создание такой системы могло бы помочь с решением проблемы использования мошенниками токсичных сим-карт, которые сегодня можно легко купить в любом подземном переходе или метро, чтобы совершать незаконные банковские операции, в том числе по выводу — краже средств граждан. С другой стороны, встает вопрос о защите персональных данных, — подчеркнул он.

Ранее «Известия» сообщали, что личные данные россиян, в частности, коды доступа к интернет-сервисам, передаваемые с помощью СМС-сообщений, и геоданные, могли попасть к зарубежным мошенникам. По информации нескольких осведомленных источников, утечка данных российских пользователей Facebook (деятельность соцсети в России запрещена), мессенджера WhatsApp, а также Telegram и Google могла произойти при участии зарубежных СМС-агрегаторов Infobip, Mitto и виртуального оператора VentaTel.