Персиковый тарт татен от подружки из Франции! Полюбился всем за простоту

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Персиковый тарт татен — рецепт от подружки из Франции! Полюбился всем за простоту. Это изысканный французский десерт. Этот перевернутый пирог с карамелизированными персиками станет коронным блюдом вашего стола. Сочетание хрустящей карамели и нежного бисквита покорит любого гурмана!

Ингредиенты для карамели

150 г тростникового сахара

50 г сливочного масла

300 г персиков

Для теста

150 г муки

150 г мягкого сливочного масла

100 г сахара

3 яйца

5 г разрыхлителя

Щепотка соли

Приготовление

1. Приготовьте карамель: растопите сахар с маслом на медленном огне до золотистого цвета. Вылейте в форму диаметром 26 см.

2. Выложите порезанные дольками персики на карамель.

3. Тесто: взбейте масло с сахаром, добавьте яйца по одному. Введите муку с разрыхлителем.

4. Аккуратно распределите тесто поверх фруктов. Выпекайте при 160°C 45 минут.

Важные нюансы: дайте пирогу остыть 20 минут перед переворачиванием. Для идеального переворота накройте форму тарелкой и резко переверните. Подавайте теплым с шариком ванильного мороженого.

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