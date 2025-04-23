Персиковый тарт татен — рецепт от подружки из Франции! Полюбился всем за простоту. Это изысканный французский десерт. Этот перевернутый пирог с карамелизированными персиками станет коронным блюдом вашего стола. Сочетание хрустящей карамели и нежного бисквита покорит любого гурмана!

Ингредиенты для карамели

  • 150 г тростникового сахара
  • 50 г сливочного масла
  • 300 г персиков

Для теста

  • 150 г муки
  • 150 г мягкого сливочного масла
  • 100 г сахара
  • 3 яйца
  • 5 г разрыхлителя
  • Щепотка соли

Приготовление

1. Приготовьте карамель: растопите сахар с маслом на медленном огне до золотистого цвета. Вылейте в форму диаметром 26 см.

2. Выложите порезанные дольками персики на карамель.

3. Тесто: взбейте масло с сахаром, добавьте яйца по одному. Введите муку с разрыхлителем.

4. Аккуратно распределите тесто поверх фруктов. Выпекайте при 160°C 45 минут.

Важные нюансы: дайте пирогу остыть 20 минут перед переворачиванием. Для идеального переворота накройте форму тарелкой и резко переверните. Подавайте теплым с шариком ванильного мороженого.

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