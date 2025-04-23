Персиковый тарт татен — рецепт от подружки из Франции! Полюбился всем за простоту. Это изысканный французский десерт. Этот перевернутый пирог с карамелизированными персиками станет коронным блюдом вашего стола. Сочетание хрустящей карамели и нежного бисквита покорит любого гурмана!
Ингредиенты для карамели
- 150 г тростникового сахара
- 50 г сливочного масла
- 300 г персиков
Для теста
- 150 г муки
- 150 г мягкого сливочного масла
- 100 г сахара
- 3 яйца
- 5 г разрыхлителя
- Щепотка соли
Приготовление
1. Приготовьте карамель: растопите сахар с маслом на медленном огне до золотистого цвета. Вылейте в форму диаметром 26 см.
2. Выложите порезанные дольками персики на карамель.
3. Тесто: взбейте масло с сахаром, добавьте яйца по одному. Введите муку с разрыхлителем.
4. Аккуратно распределите тесто поверх фруктов. Выпекайте при 160°C 45 минут.
Важные нюансы: дайте пирогу остыть 20 минут перед переворачиванием. Для идеального переворота накройте форму тарелкой и резко переверните. Подавайте теплым с шариком ванильного мороженого.
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