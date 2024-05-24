Пермяк попал в рейтинг молодых и перспективных россиян «30 до 30» от Forbes Forbes включил пермяка Константинова в рейтинг молодых и перспективных россиян

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Журнал Forbes включил в свой ежегодный рейтинг молодых и перспективных россиян «30 до 30» пермяка Данилу Константинова. 28-летний молодой человек попал в список в номинации «Управление», информирует издание.

Данила Константинов успешно развивает бизнес такси-сервиса InDrive в Южной Азии, — пишет журнал.

По данным издания, пермяк возглавил развитие компании в регионе в январе 2022 года. За этот период InDrive стал самым популярным сервисом в Непале и Пакистане, обогнав Uber. Сервис вошел в тройку лидеров в Индии и Бангладеш.

Константинов подрабатывал промоутером, когда учился в школе. Позднее он окончил Пермский государственный университет, после чего поступил в магистратуру московской Высшей школы экономики. Карьера пермяка началась с позиций менеджера проектов и аккаунт-менеджера. Константинов строил свою карьеру в отделе развития бизнеса VK, занимался исследованием рынка и управлением бюджетом шведской компании Essity (бренды Zewa и Libresse) в странах СНГ.

В апреле Forbes представил список из 10 самых обедневших российских миллиардеров. Первое место отвели инвестору Александру Мамуту. Вторую строчку занял основатель «ВкусВилла» Андрей Кривенко. Тройку «лидеров» замкнул сооснователь FixPrice Артем Хачатрян.