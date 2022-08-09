Пермскому стрелку Бекмансурову продлили срок ареста до конца октября

Фото: Максим Кимерлинг/РИА Новости

Тимур Бекмансуров

Краевой суд продлил до 27 октября срок содержания под стражей Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в Пермском университете, сообщает ТАСС. Суд объявил перерыв в предварительном заседании до 5 сентября, когда может быть назначена дата первого заседания по делу.

Меру пресечения оставить без изменения, продлить срок содержания под стражей на три месяца с момента поступления дела в суд — до 27 октября 2022 года, — сказал судья.

Стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском университете произошла утром 20 сентября 2021 года. В результате погибли шесть человек и пострадали 47, включая самого стрелка. Первый день его лечения обошёлся в 2 млн рублей. При задержании он получил ранения, ему ампутировали часть ноги.

В сознание Бекмансуров пришёл 24 сентября. Он заявил, что ничего не помнит о произошедшем, поскольку у него амнезия. Позднее стало известно, что Бекмансуров полностью признал вину. Санкции по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц), обвинение по которой предъявлено Бекмансурову, предусматривают меры наказания вплоть до пожизненного лишения свободы.