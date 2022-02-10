Пермскому стрелку Бекмансурову продлили срок ареста до конца мая

Дзержинский суд Перми продлил до 22 мая срок ареста Тимуру Бекмансурову, устроившему стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) 20 сентября 2021 года. Об этом сообщает ТАСС, добавив, что время необходимо, чтобы провести экспертизы и опросить всех свидетелей.

Продлить срок содержания под стражей на три месяца и семь суток, то есть по 22 мая 2022 года, — цитирует агентство слова судьи.

Причиной для продления меры преcечения называется необходимость проведения экcпертиз, которые определят материальный ущерб имуществу вуза и граждан, а также опроcа большего количества свидетелей.

Отмечается, что Бекмансуров присутствовал во время заседания. Он не стал возражать против продления меры пресечения.

В результате стрельбы в пермском университете погибли шесть человек и пострадали ещё 47, включая самого Бекмансурова. Он получил ранение при задержании, в больнице ему ампутировали часть ноги. Студенту предъявлены обвинения в убийстве, покушении на убийство и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Свою вину он признал, ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее днём сообщалось, что Бекмансуров получил травму в суде. Он споткнулся на лестнице во время перерыва, установленного до вынесения постановления о продлении его ареста, упал и пробил голову.