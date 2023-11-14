Пермского журналиста депортировали из России Журналиста Владислава Иваненко депортировали из РФ, несмотря на предстоящий суд

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Владислав Иваненко

Пермского журналиста Владислава Иваненко депортировали из России, несмотря на приостановленное решение об аннулировании вида на жительство, сообщает издание Properm.ru, в котором работал Владислав. Вчера, 13 ноября, около 20:00 в Центр временного содержания иностранных граждан пришли сотрудники органов, они проигнорировали вопросы о предстоящем суде, после чего Иваненко отвезли в аэропорт Екатеринбурга и отправили в Казахстан.

Мы считаем действия правоохранительных органов незаконными. Требуем официального комментария о происходящем. Также продолжим защиту нашего журналиста в судах, — пояснил главред издания Денис Вихров.

Отмечается, что журналист является гражданином Казахстана, однако последние восемь лет проживает в Перми. Он не привлекался ни к уголовной, ни к административной ответственности. 9 ноября правоохранители пришли к Иваненко и увезли в отдел полиции, а оттуда в ЦВСИГ. На утро 9 ноября все решения об аннулировании ВНЖ уже были обжалованы в установленный законом срок.

Как сообщает издание, 14 ноября в 16:00 в Кировском суде должно было состояться судебное заседание по делу Иваненко. При этом 10 ноября в Свердловском районном суде решение об аннулировании ВНЖ было приостановлено, судья потребовал материалы, по которым было принято такое решение. Документы были переданы в Кировский суд, с ними уже ознакомился судья.

Ранее в ходе операции МВД «Нелегал-2023» около 15 тысяч иностранных граждан были выдворены либо депортированы из России. Также было обнаружено 447 человек, находившихся в розыске.