Пермского стрелка Бекмансурова признали вменяемым

Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете 20 сентября 2021 года, признан вменяемым. Расследование массового убийства людей в вузе продолжается, рассказал РИА Новости глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

СК России продолжает расследование массового убийства людей в Пермском государственном национальном исследовательском университете, к которому причастен Тимур Бекмансуров. Обвиняемому проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, признавшая его вменяемым, — сказал он.

По словам главы ведомства, следствие устанавливает мотивы и цели совершённых студентом преступлений.

В результате стрельбы в Пермском университете погибли шесть человек и пострадали ещё 47, включая самого Бекмансурова. Он получил ранение при задержании, в больнице ему ампутировали часть ноги. Студенту предъявлены обвинения в убийстве, покушении на убийство и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Свою вину он признал. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее Бастрыкин рассказал о расследовании дела Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в гимназии в Казани. Тогда погибли девять человек и ещё 24 пострадали. По словам главы СКР, юноша несколько месяцев готовился к совершению нападения под воздействием информации о подобных преступлениях, найденной в Интернете.